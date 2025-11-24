Министром здравоохранения Ростовской области назначили Наири Варданяна. Соответствующее решение утвердил губернатор Юрий Слюсарь. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября.
Напомним, в октябре 2025 года Наири Варданян назначили на пост заместителя главы министерства с полномочиями исполняющего обязанности руководителя.
Еще ранее в течение нескольких лет специалист возглавлял городскую поликлинику № 1 в Ростове-на-Дону, а до этого работал в управлении здравоохранения города. Управленец — выпускник РостГМУ, а также имеет экономическое образование.
