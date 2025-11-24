Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Министром здравоохранения Ростовской области назначили Наири Варданяна

Главу министерства здравоохранения Дона утвердили в должности.

Источник: Комсомольская правда

Министром здравоохранения Ростовской области назначили Наири Варданяна. Соответствующее решение утвердил губернатор Юрий Слюсарь. Об этом стало известно сегодня, 24 ноября.

Напомним, в октябре 2025 года Наири Варданян назначили на пост заместителя главы министерства с полномочиями исполняющего обязанности руководителя.

Еще ранее в течение нескольких лет специалист возглавлял городскую поликлинику № 1 в Ростове-на-Дону, а до этого работал в управлении здравоохранения города. Управленец — выпускник РостГМУ, а также имеет экономическое образование.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше