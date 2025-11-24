Житель Иркутска Сергей Микаев отправится в космос с талисманами с родины

27 ноября с Байконура стартует космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем, в составе которого — житель Иркутска Сергей Микаев. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он станет пятым космонавтом из Прибайкалья, работавшим на орбите после Волынова, Полещука, Кондратьева и Иванишина.
В день запуска в школах и детских садах Иркутска пройдут уроки о земляках-космонавтах и прямая трансляция старта.
— Теперь мы займем второе место в стране по числу земляков-космонавтов. Важно рассказывать детям об их достижениях — возможно, это вдохновит кого-то из ребят, — сказал мэр Руслан Болотов.
Экипажу передали особые талисманы — медальоны с вышитым бабром и пожеланиями удачи. Полет продлится восемь месяцев, в течение которых космонавты выполнят работы в открытом космосе и вернутся на Землю в июле 2026 года.
