Житель Иркутска Сергей Микаев отправится в космос с талисманами с родины

27 ноября с Байконура стартует космический корабль «Союз МС-28» с международным экипажем, в составе которого — житель Иркутска Сергей Микаев. Как сообщили КП-Иркутск в городской администрации, он станет пятым космонавтом из Прибайкалья, работавшим на орбите после Волынова, Полещука, Кондратьева и Иванишина.