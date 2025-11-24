Финал чемпионата по программированию робототехники пройдет в Перми

Отборочный онлайн-тур проходил с 10 по 14 ноября 2025 года. За выход в финал боролись 169 человек из 44 команд. По итогам, на чемпионате в декабре за звание лучших сразятся представители Татарстана, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Ульяновской и Саратовской областей, Пермского края, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В первенстве по программированию робототехники примут участие три команды из Прикамья, две команды из Татарстана, и по одной команде из Краснодарского края и ДНР.