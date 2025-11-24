Финал чемпионата по программированию робототехники пройдет в Перми

Финал чемпионата и первенства России по программированию робототехники состоится 4 декабря в технопарке Morion Digital в Перми, что соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». В турнире примут участие 13 команд взрослой лиги и 7 команд молодых участников, сообщили в Центре информационного развития Пермского края.
Отборочный онлайн-тур проходил с 10 по 14 ноября 2025 года. За выход в финал боролись 169 человек из 44 команд. По итогам, на чемпионате в декабре за звание лучших сразятся представители Татарстана, Санкт-Петербурга, Чувашской Республики, Ульяновской и Саратовской областей, Пермского края, а также Донецкой Народной Республики и Запорожской области. В первенстве по программированию робототехники примут участие три команды из Прикамья, две команды из Татарстана, и по одной команде из Краснодарского края и ДНР.
Участникам финала предстоит работать с реальными промышленными манипуляторами Promobot M Edu и решать практические задачи по автоматизации. Мероприятие направлено на популяризацию IT-сферы среди молодежи, выявление талантов и формирование сборной России по спортивному программированию.
«Это уже вторые всероссийские соревнования по программированию именно промышленных роботов, проводимые в Перми в рамках Лиги Робототехники Прикамья. Эти события не только популяризируют IT и робототехнику среди молодежи, но и формируют национальный резерв специалистов, повышая уровень роботизации страны в целом. Мы видим, как Пермь становится центром таких инициатив, объединяя регионы и бизнес для решения амбициозных задач», — подчеркнул директор технопарка Morion Digital и президент Пермской краевой федерации спортивного программирования Оскар Ягафаров.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.