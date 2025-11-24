Разработан однодневный турмаршрут из Кирова в село Великорецкое

Новый однодневный туристический маршрут из Кирова в село Великорецкое создали по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Он включает экскурсию по селу и его окрестностям, сообщили в Центре развития туризма Кировской области.
Маршрут предусматривает посещение мест следования Великорецкого крестного хода: Свято-Успенского собора Трифонова монастыря Кирова, архитектурно-храмового комплекса Великорецкого. Кроме того, туристы побывают на берегу реки Великой, где по преданию явилась икона Николая Чудотворца. Протяженность маршрута — около 85 км в одну сторону, общая продолжительность программы — 6−8 часов.
«Великорецкий крестный ход — один из протяженных и древних крестных ходов России. Новый туристический маршрут пройдет именно по местам следования этого крестного хода, что будет способствовать развитию внутреннего туризма и позволит гостям нашего региона по-новому взглянуть на богатейшее культурное и религиозное наследие Кировской области», — отметил директор регионального центра развития туризма Алексей Чепцов.
Отметим, что в этом году при поддержке нацпроекта в Кировской области уже были разработаны маршруты по городам Нолинску, Слободскому, Белой Холунице, Кирово-Чепецку, Афанасьевскому и Нагорскому округам. Ознакомиться с туристическими маршрутами региона можно на сайте туркиров.рф.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.