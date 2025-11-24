Два новых телеканала появились в Беларуси с 24 ноября. Подробности озвучили в пресс-службе «Белтелекома».
В пресс-службе отметили, что в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA начали вещать два новых телеканала в тестовом режиме. В частности, на 43 кнопке теперь можно смотреть круглосуточный телеканал Bollywood HD. Он транслирует современные индийские фильмы.
Кроме того, на 46 кнопке появился телеканал Hollywood. Он предлагает зрителям классические рейтинговые кинофильмы американских киностудий, свежие новости Голливуда, а также документальные фильмы про актеров.
Кстати, сенатор Михаил Русый посоветовал девушкам искать женихов в этом районе Беларуси: «Там надежные мужики».