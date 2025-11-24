Два новых телеканала появились в Беларуси с 24 ноября

В пресс-службе отметили, что в расширенных и базовых пакетах ZALA IPTV, а также в базовом пакете «Канапа ТВ» SMART ZALA начали вещать два новых телеканала в тестовом режиме. В частности, на 43 кнопке теперь можно смотреть круглосуточный телеканал Bollywood HD. Он транслирует современные индийские фильмы.