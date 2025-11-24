Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уфимка предпочла не платить, а отработать штраф

Женщина пожаловалась на тяжелое материальное положение.

Источник: Башинформ

36-летней работнице предприятия в Уфе придется отработать штраф. Как сообщает Госкомюстиции РБ, мировой судья установил, что женщина не оплатила административный штраф в 10 тысяч рублей, наложенный постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Калининскому району, который также был наложен за неуплату административного штрафа в срок. Женщина в судебном заседании вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, указав на тяжелое материальное положение.

Учитывая обстоятельства дела, общественную значимость совершения правонарушения, личность правонарушителя, обстоятельства, смягчающие ответственность — признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятельств, мировой судья посчитал возможным назначить наказание в виде обязательных работ. Постановление в законную силу пока не вступило.

Ранее в Башкирии директору стройфирмы вынесли приговор со штрафом в 100 млн рублей.