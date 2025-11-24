Уфимка предпочла не платить, а отработать штраф

36-летней работнице предприятия в Уфе придется отработать штраф. Как сообщает Госкомюстиции РБ, мировой судья установил, что женщина не оплатила административный штраф в 10 тысяч рублей, наложенный постановлением мирового судьи судебного участка № 2 по Калининскому району, который также был наложен за неуплату административного штрафа в срок. Женщина в судебном заседании вину признала в полном объеме, раскаялась в содеянном, указав на тяжелое материальное положение.
Учитывая обстоятельства дела, общественную значимость совершения правонарушения, личность правонарушителя, обстоятельства, смягчающие ответственность — признание вины, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие отягчающих обстоятельств, мировой судья посчитал возможным назначить наказание в виде обязательных работ. Постановление в законную силу пока не вступило.
Ранее в Башкирии директору стройфирмы вынесли приговор со штрафом в 100 млн рублей.