Робот Макс поможет жителям НАО компенсировать стоимость проезда на лечение

После «обучения» он может дать более подробную консультацию.

Цифровой ассистент портала «Госуслуги» Робот Макс поможет оформить заявление на компенсацию стоимости проезда пациентам из Ненецкого автономного округа к месту лечения, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО. Перевод государственных услуг в электронную форму входит в число задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Жители региона, которые ездили на лечение, консультацию и медицинскую реабилитацию в государственные учреждения здравоохранения по направлению медицинской организации НАО, могут компенсировать средства, затраченные на проезд. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги». Помочь в этом может Робот Макс.

Ранее цифровой помощник мог только дать ссылку на услугу, однако сейчас, после того как прошел процедуру «обучения», может проконсультировать получателя более подробно. Например, цифровой ассистент расскажет о том, как получить компенсацию, какой пакет документов подготовить и предупредит о сроках рассмотрения заявки.

Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.