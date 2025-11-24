Робот Макс поможет жителям НАО компенсировать стоимость проезда на лечение

Цифровой ассистент портала «Госуслуги» Робот Макс поможет оформить заявление на компенсацию стоимости проезда пациентам из Ненецкого автономного округа к месту лечения, сообщили в департаменте цифрового развития, связи и массовых коммуникаций НАО. Перевод государственных услуг в электронную форму входит в число задач нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Жители региона, которые ездили на лечение, консультацию и медицинскую реабилитацию в государственные учреждения здравоохранения по направлению медицинской организации НАО, могут компенсировать средства, затраченные на проезд. Для этого необходимо подать заявление в электронном виде через портал «Госуслуги». Помочь в этом может Робот Макс.
Ранее цифровой помощник мог только дать ссылку на услугу, однако сейчас, после того как прошел процедуру «обучения», может проконсультировать получателя более подробно. Например, цифровой ассистент расскажет о том, как получить компенсацию, какой пакет документов подготовить и предупредит о сроках рассмотрения заявки.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.