Разработано лекарство от инфекций и воспалений из клеток человеческой крови

«Сегодня для борьбы с серьезными инфекциями врачам приходится назначать сразу два типа лекарств: антибиотик для уничтожения патогенов и противовоспалительный медикамент, чтобы подавить опасные симптомы — жар, отек и боль. Этот подход имеет серьезные недостатки. Длительный прием противомикробных средств широкого спектра действия может наносить удар по полезной микрофлоре кишечника, ослабляя иммунитет. А популярные препараты для снятия воспаления при регулярном использовании повышают риск повреждения слизистой желудка и других осложнений. Получается, что лечение одной болезни может непреднамеренно спровоцировать начало других. Для решения этой проблемы ученые разработали универсальное средство, которое одновременно убивает бактерии и борется с воспалением. В его основе — уникальный комплекс пептидов — небольших белковых молекул, которые естественным образом борются с инфекциями и воспалениями, полученный из лейкоцитов человеческого биоматериала», — рассказали в Пермском политехе.