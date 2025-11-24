Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Поездка в чужой город обернулась огромной бедой: 8-летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча

В Татарстане 8-летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча.

Источник: Комсомольская правда

Восьмилетний хоккеист из уфимской команды «Астра» получил серьезную травму во время выездного матча в Бугульме (Татарстан). О происшествии рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.

По словам руководителя ведомства, инцидент произошел несколько недель назад, 8 ноября, на игре с командой «Арслан». Юный спортсмен получил компрессионный перелом.

С 10 ноября ребенок проходил стационарное лечение в травматологическом отделении Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время, как отметил Рахматуллин, мальчик продолжает лечение в амбулаторном режиме.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.