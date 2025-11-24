Поездка в чужой город обернулась огромной бедой: 8-летний хоккеист из Уфы сломал позвоночник во время матча

Восьмилетний хоккеист из уфимской команды «Астра» получил серьезную травму во время выездного матча в Бугульме (Татарстан). О происшествии рассказал глава Министерства здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин.
По словам руководителя ведомства, инцидент произошел несколько недель назад, 8 ноября, на игре с командой «Арслан». Юный спортсмен получил компрессионный перелом.
С 10 ноября ребенок проходил стационарное лечение в травматологическом отделении Республиканской детской клинической больницы. В настоящее время, как отметил Рахматуллин, мальчик продолжает лечение в амбулаторном режиме.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.