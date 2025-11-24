Сгорает ли неиспользованный отпуск по окончании года, рассказали воронежцам

Год близится к концу, и у некоторых жителей Воронежской области возникают вопросы по поводу неиспользованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. В данной ситуации работнику не стоит беспокоиться, поскольку он вправе воспользоваться отпуском позже, согласовав даты с руководителем.
Если же сотрудник решит покинуть свою должность, и на день увольнения за ним будет числиться неиспользованный отпуск, он может либо написать заявление на отпуск с последующим увольнением, либо получить компенсацию за все накопленные дни.
Исключение составляют лишь случаи отпусков за свой счёт, которые не переносятся на будущий год, кроме ситуаций, когда стороны заранее договорились об этом.
При этом стоит учитывать, что беременные женщины, несовершеннолетние и сотрудники вредных производств лишены права замены отпуска денежной выплатой.
Для оформления компенсации необходимо подать соответствующее заявление своему руководителю. Однако он имеет право отклонить такое обращение, оставив дни отпуска для последующего использования. Если же заявление одобрено, работодатель издаёт приказ о начислении соответствующей выплаты.
Если работника систематически лишают положенного отпуска, он может обратиться в трудовую инспекцию или суд. Закон запрещает отказывать сотруднику в предоставлении отпуска больше двух лет подряд, иначе работодателя ждут штрафные санкции.