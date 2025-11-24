Турмаршрут из Кунгурского округа Прикамья отметили на международной премии

В рамках премии был представлен 321 вариант путешествия из 54 регионов России и Республики Беларусь. От Пермского края участвовало 30 проектов, награды получили 16 маршрутов, в том числе — маршрут агрофирмы «Труд». Проект под названием «От поля до прилавка» участвовал в номинации «Лучший маршрут сельского туризма». На экскурсии в агрохолдинге «Труд» гости посещают парк сельскохозяйственной техники, зерносушильный комплекс, племенную ферму и дегустационный зал, где знакомятся с мясными и молочными продуктами.