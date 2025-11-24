Турмаршрут из Кунгурского округа Прикамья отметили на международной премии

Маршрут сельского туризма, разработанный агрофирмой «Труд» из села Троельга Кунгурского округа Пермского края, завоевал награду ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2025». Итоги конкурса, который проводился в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство», подвели 13−15 ноября в Перми, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации округа.
В рамках премии был представлен 321 вариант путешествия из 54 регионов России и Республики Беларусь. От Пермского края участвовало 30 проектов, награды получили 16 маршрутов, в том числе — маршрут агрофирмы «Труд». Проект под названием «От поля до прилавка» участвовал в номинации «Лучший маршрут сельского туризма». На экскурсии в агрохолдинге «Труд» гости посещают парк сельскохозяйственной техники, зерносушильный комплекс, племенную ферму и дегустационный зал, где знакомятся с мясными и молочными продуктами.
Награды в номинации «Лучший маршрут сельского туризма» получили также сельские турмаршруты из Удмуртии, Башкирии, Мордовии и Республики Марий Эл. Как отметили в агрофирме «Труд», для них премия «Маршрут года» — это не только значимое достижение и способ представить свой проект на федеральном уровне, но и возможность узнать мнение ведущих экспертов из отрасли туризма.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.