Турмаршрут из Кунгурского округа Прикамья отметили на международной премии

Экскурсия посвящена деятельности агропредприятия.

Маршрут сельского туризма, разработанный агрофирмой «Труд» из села Троельга Кунгурского округа Пермского края, завоевал награду ХII Всероссийской туристской премии «Маршрут года — 2025». Итоги конкурса, который проводился в поддержку нацпроекта «Туризм и гостеприимство», подвели 13−15 ноября в Перми, сообщили в управлении внутренней политики и общественной безопасности администрации округа.

В рамках премии был представлен 321 вариант путешествия из 54 регионов России и Республики Беларусь. От Пермского края участвовало 30 проектов, награды получили 16 маршрутов, в том числе — маршрут агрофирмы «Труд». Проект под названием «От поля до прилавка» участвовал в номинации «Лучший маршрут сельского туризма». На экскурсии в агрохолдинге «Труд» гости посещают парк сельскохозяйственной техники, зерносушильный комплекс, племенную ферму и дегустационный зал, где знакомятся с мясными и молочными продуктами.

Награды в номинации «Лучший маршрут сельского туризма» получили также сельские турмаршруты из Удмуртии, Башкирии, Мордовии и Республики Марий Эл. Как отметили в агрофирме «Труд», для них премия «Маршрут года» — это не только значимое достижение и способ представить свой проект на федеральном уровне, но и возможность узнать мнение ведущих экспертов из отрасли туризма.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.