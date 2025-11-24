В Минобрнауки рассказали, какие предметы станут обязательными для студентов

Замминистра добавил, что такое решение позволяет формировать осознанный патриотизм и критическое мышление у студентов. Данные дисциплины будут преподавать по единым рабочим программам, а знания и навыки студентов — оценивать по единым оценочным материалам. Такого рода обучение будет проводиться в течение первых двух лет. Введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность обучающихся.