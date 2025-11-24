В Минобрнауки рассказали, какие предметы станут обязательными для студентов

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Такие предметы, как «История России», «Основы российской государственности» и «Философия» войдут в социально-гуманитарное ядро высшего образования при переходе на новую модель, эти предметы станут обязательными для всех студентов, сообщил замглавы Минобрнауки РФ Константин Могилевский.
«Мы с профессиональным сообществом ведем консультации по поводу того, какие дисциплины войдут в социально-гуманитарное ядро… Все вместе приходим к пониманию того, что три дисциплины войдут в состав социогуманитарного ядра: “История России”, “Основы российской государственности” и “Философия”, — сказал Могилевский в Международном мультимедийном пресс-центре “Россия сегодня”, говоря о переходе к новой модели высшего образования.
Замминистра добавил, что такое решение позволяет формировать осознанный патриотизм и критическое мышление у студентов. Данные дисциплины будут преподавать по единым рабочим программам, а знания и навыки студентов — оценивать по единым оценочным материалам. Такого рода обучение будет проводиться в течение первых двух лет. Введение единого перечня предметов обеспечит качество образования во всех университетах страны и повысит мобильность обучающихся.