В Прикамье новогодний стол обойдется в 8 тысяч рублей

Учёная из Пермского Политеха проанализировала, как изменились цены на продукты для новогоднего стола. Оказалось, что в этом году праздничные покупки обойдутся в среднем на 7% дороже, чем в прошлом. Для семьи из шести человек набор основных продуктов будет стоить от 7000 до 8000 рублей.
Сильнее всего подорожали:
- красная икра — на 10%, до 10000 рублей за килограмм;
- шоколадные конфеты — на 12%, до 650 рублей за килограмм;
- мандарины — на 8%, до 180−200 рублей за килограмм;
- шампанское — на 7%, до 350−400 рублей за бутылку.
Юлия Карпович, доцент кафедры «Экономика и финансы» ПНИПУ, рассказала, что среди новогодних салатов больше всего подорожала «Мимоза» — на 9%. Теперь её приготовление обойдётся в 500−550 рублей. «Оливье» подорожало на 7% и будет стоить 550−600 рублей, а «Сельдь под шубой» — всего на 4%, до 400−500 рублей.
Три самых дорогих продукта в новогодней корзине остались прежними: красная икра, слабосолёный лосось (1400−1700 рублей за кг) и копчёная колбаса высокого качества (850−1000 рублей за кг).
При этом некоторые продукты почти не изменились в цене или даже подешевели. Маринованные огурцы стали стоить на 5% меньше благодаря хорошему урожаю. Цены на сливочное масло стабилизировались после прошлогоднего скачка и сейчас составляют 750−800 рублей за килограмм.