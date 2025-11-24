В Прикамье новогодний стол обойдется в 8 тысяч рублей

Учёная из Пермского Политеха проанализировала, как изменились цены на продукты для новогоднего стола. Оказалось, что в этом году праздничные покупки обойдутся в среднем на 7% дороже, чем в прошлом. Для семьи из шести человек набор основных продуктов будет стоить от 7000 до 8000 рублей.