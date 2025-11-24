Петербуржцы столкнулись со сбоем в работе сайта «ЕИРЦ СПб» 24 ноября

Петербуржцы второй день подряд не могут передать показания счетчиков о оплатить жилищно-коммунальные услуги. Официальный сайт «ЕИРЦ СПб» перестал работать 24 ноября, при попытке зайти на портал пользователи видят сообщение об ошибке.
— Ведутся регламентные работы, — ответили «КП-Петербург» на горячей линии и посоветовали вернуться через пару часов.
К слову, днем ранее, 23 ноября, прием платежей и передача показаний счетчиков были ограничены во всех каналах из-за обновления программного обеспечения платежных сервисов. Тогда плановые работы завершили к девяти часам вечера, и компания уведомила потребителей о полном восстановлении личного кабинета.
Однако текущие проблемы показывают, что технические неполадки сохраняются. Не исключено, что на этот раз «постарались» хаккеры, устроив DDoS-атаку.