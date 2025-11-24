«Россия сегодня» покажет в Крыму экспозиции проекта «Освобождение»

В основе экспозиций — уникальный фотоархив Советского информационного бюро, правообладателем которого является международная медиагруппа «Россия сегодня», а также аудиоподкаст «Освобождение», созданный радио Sputnik, исторические справки, мотиваторы и интерактивные элементы о главных поворотных моментах Великой Отечественной войны.
Фотографии и материалы проекта напоминают зрителям о главенстве бескомпромиссной борьбы за идеалы мира, справедливости и добра, отметила министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина.
«Выражаю благодарность организаторам и партнерам проекта “Освобождение. Путь к Победе” за прекрасную идею просвещения, вдумчивого и внимательного отношения к истории нашего государства на основании первоисточников. Уверена, фотовыставки, патриотические акции, встречи и медиамероприятия проекта стали важным импульсом для еще более эффективного взаимодействия по патриотическому воспитанию и популяризации духовно-нравственных ценностей средств массовой информации, органов власти, учреждений культуры, общественности и молодежных движений», — подчеркнула она.
Манежина сообщила, что после завершения проекта «Освобождение. Путь к Победе» весной 2026 года организаторы выставки планируют продемонстрировать крымчанам мобильные экспозиции «Освобождение. Беларусь», «Освобождение. Подвиг тыла».
«Они, несомненно, будут не менее успешными и привлекут внимание на межрегиональном уровне», — добавила министр.
В проект «Освобождение. Путь к Победе» вошли фотовыставки, пресс-конференции, видеомосты, фотоленты, подкаст, видео, викторины и текстовые материалы. Выставки в рамках проекта прошли в 25 регионах России, трех регионах Белоруссии, а также в Польше, Франции и США. Охват каждого информационного материала проекта в интернете составил не менее трех миллионов человек.
Проект «Освобождение. Путь к Победе» собрал многомиллионную аудиторию и стал победителем национальных программ «Лучшие социальные проекты России» (в 2023 и 2024 гг.), «Корпоративный музей» (в 2024 и 2025 гг.) и «За верность науке». Он создан медиагруппой «Россия Сегодня» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.