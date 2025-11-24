«Россия сегодня» покажет в Крыму экспозиции проекта «Освобождение»

«Выражаю благодарность организаторам и партнерам проекта “Освобождение. Путь к Победе” за прекрасную идею просвещения, вдумчивого и внимательного отношения к истории нашего государства на основании первоисточников. Уверена, фотовыставки, патриотические акции, встречи и медиамероприятия проекта стали важным импульсом для еще более эффективного взаимодействия по патриотическому воспитанию и популяризации духовно-нравственных ценностей средств массовой информации, органов власти, учреждений культуры, общественности и молодежных движений», — подчеркнула она.