Глава МВД Беларуси раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав. Подробности приводит БелТА.
Проект закона «Об изменении Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» был разработан во исполнение поручения главы государства о подготовке изменений, которые предусматривают альтернативные варианты привлечения к административной ответственности трактористов-машинистов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.
Согласно документу, предусматривается приостановление исполнения административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, которое связано с управлением транспортом, в также частичное освобождение от подобного вида взыскания. Данная мера направлена на обеспечение возможности трудоустройства таких граждан в организации АПК в качестве водителей колесных тракторов и самоходных машин. Вместе с тем подобная мера может применяться лишь при соблюдении ряда условий. Их предложено закрепить в проекте закона.
Среди них есть требование о том, что ранее лицо не совершало преступлений, которые связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения или не имея такого права, а также не подвергнуто административному взысканию за аналогичные правонарушения.
