Глава МВД Беларуси раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав

Согласно документу, предусматривается приостановление исполнения административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, которое связано с управлением транспортом, в также частичное освобождение от подобного вида взыскания. Данная мера направлена на обеспечение возможности трудоустройства таких граждан в организации АПК в качестве водителей колесных тракторов и самоходных машин. Вместе с тем подобная мера может применяться лишь при соблюдении ряда условий. Их предложено закрепить в проекте закона.