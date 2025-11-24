Ричмонд
Глава МВД Беларуси раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав

Глава МВД сказал про новый механизм сокращения срока лишения прав в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав. Подробности приводит БелТА.

Проект закона «Об изменении Процессуально-исполнительного кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях» был разработан во исполнение поручения главы государства о подготовке изменений, которые предусматривают альтернативные варианты привлечения к административной ответственности трактористов-машинистов за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

Согласно документу, предусматривается приостановление исполнения административного взыскания в виде лишения права заниматься деятельностью, которое связано с управлением транспортом, в также частичное освобождение от подобного вида взыскания. Данная мера направлена на обеспечение возможности трудоустройства таких граждан в организации АПК в качестве водителей колесных тракторов и самоходных машин. Вместе с тем подобная мера может применяться лишь при соблюдении ряда условий. Их предложено закрепить в проекте закона.

Среди них есть требование о том, что ранее лицо не совершало преступлений, которые связаны с управлением транспортом в состоянии опьянения или не имея такого права, а также не подвергнуто административному взысканию за аналогичные правонарушения.

Тем временем правила дорожного движения изменятся в Беларуси после критики президента Беларуси Александра Лукашенко.

Ранее мы писали, что изменения в бронировании билетов на междугородние маршрутки готовятся в Беларуси.

Кроме того, глава Минфина Юрий Селиверстов сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси.

