Суд разрешил «ДомАС» продолжить строительство нового квартала у ТРК «Вива Лэнд»

В 2015 году «ДомАС» заключила договор с городскими властями на развитие квартала, ограниченного проспектом Кирова и улицами Вольской, Каховской и Свободы. Компания должна была расселить старые дома и снести их. Под снос также попадало здание администрации Кировского района Самары. В квартале собирались построить новые высотки, а также школу и детский сад.