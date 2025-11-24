В больнице Хвастовичского района Калужской области установили маммограф

Новый маммограф закупила больница Хвастовичского района Калужской области по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Врачи уже приступили к обучению работе с оборудованием, сообщили в минздраве региона.
Этот аппарат — первый в районе. Его особенностью является возможность анализа снимков с помощью искусственного интеллекта, что позволит повысить точность диагностики. Помимо этого, маммограф прост и надежен в эксплуатации, имеет высокую разрешающую способность и отличное качество изображений.
Современное оборудование будет использоваться для обследования женщин в рамках диспансеризации, а также для диагностики заболеваний молочных желез пациенток по назначению лечащего врача.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.