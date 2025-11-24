Ричмонд
Белорусы стали чаще перечислять допвзносы в ФСЗН для «выкупа» стажа

МИНСК, 24 ноя — Sputnik. Самозанятые и физлица, которые самостоятельно уплачивают налоги, стали чаще перечислять взносы в Фонд социальной защиты населения (ФСЗН), сообщила журналистам заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по бюджету и финансам Светлана Бартош, передает корреспондент Sputnik.

Депутат напомнила, что с 2025 года у граждан появилась возможность дополнительно уплачивать взносы в ФСЗН, чтобы «выкупить» недостающий страховой стаж для пенсии.

«767 человек воспользовались таким правом и самостоятельно 700 тысяч (рублей — Sputnik) перечислили в бюджет фонда», — сообщила Светлана Бартош.

Она также пояснила, что принятый в двух чтениях в понедельник проект бюджета ФСЗН на будущий год предполагает рост расходов на пенсии и пособия. Эти расходы увеличатся на 17,8%.

Резервируется и средства на выплату пенсий иностранцам по договорам, которые заключила Беларусь с другими государствами.

«В нашей стране 35 тысяч пенсионеров иностранных получают пенсию, и где-то 14 тысяч белорусов-пенсионеров тоже (проживающих за рубежом — Sputnik)», — сказала депутат.

По ее словам, основная масса пенсионеров-иностранцев в Беларуси — это граждане России. Также заметная группа — граждане Литвы и Латвии.