В Талице Свердловской области установили таблички для слабовидящих людей

Установку информационных стендов и табличек, адаптированных для слабовидящих людей, завершили в городе Талица Свердловской области. Это стало возможным благодаря реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Талицкого городского округа.
Новая инфраструктура появилась в центральной части города, у памятников и скверов, возле исторических зданий и общественных пространств. Установка табличек и стендов поможет сформировать туристский код центра города — проекта «300 лет на Талых ключах», который ранее был поддержан Департаментом по развитию туризма и индустрии гостеприимства Свердловской области.
В рамках инициативы планируется к 300-летию Талицы в 2032 году привести в порядок здание бывшего винокуренного завода, превратив его в культурно-исторический центр. В проекте предусмотрели благоустройство микрорайона, замену коммуникаций и улично-дорожной сети. В настоящее время на объекте идут работы по ремонту помещений, а скоро благодаря господдержке на территории завода будет открыт туристско-информационный центр.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.