В Талице Свердловской области установили таблички для слабовидящих людей

В рамках инициативы планируется к 300-летию Талицы в 2032 году привести в порядок здание бывшего винокуренного завода, превратив его в культурно-исторический центр. В проекте предусмотрели благоустройство микрорайона, замену коммуникаций и улично-дорожной сети. В настоящее время на объекте идут работы по ремонту помещений, а скоро благодаря господдержке на территории завода будет открыт туристско-информационный центр.