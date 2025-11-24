В БСМП Ростова объявили о поиске патологоанатомов для проведения 400 вскрытий

Городская больница скорой медицинской помощи в Ростове-на-Дону объявила о поиске специалистов для проведения патолого-анатомических исследований. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.
Медицинскому учреждению требуются услуги по выполнению 400 вскрытий, 200 из которых относятся к третьей категории сложности, еще 200 — к четвертой.
Случаи третьей категории предполагают наличие установленного диагноза, но неясные причины смерти. Вскрытия четвертой категории проводятся, если фиксировались комбинированное заболевание, а также возможные ошибки в диагностике или лечении, осложняющие определение причин смертельного исхода.
По условиям контракта, исполнитель обязан оказывать услуги с надлежащим качеством и в полном объеме, а заказчик будет контролировать доставку тел для проведения исследований на территории Ростова-на-Дону.
На проведение комплекса патолого-анатомических исследований больница готова выделить 3,9 млн рублей. Прием заявок на выполнение работ продлится до 1 декабря, итоги конкурса должны подвести 3 декабря. Срок исполнения контракта — до 31 декабря 2025 года.
