Задолженность донских водоканалов за электроэнергию превысила 1 млрд рублей

Предприятия донского водного хозяйства увеличивают свою задолженность перед энергетическими компаниями. По состоянию на конец 2025 года общий объем долгов предприятий составил около 1 миллиарда рублей. Наибольший вклад в этот показатель внес крупнейший региональный поставщик воды — ГУП РО «УРСВ». Организация задолжала сумму порядка 720 миллионов рублей. Из общего числа обслуживаемых ТНС Энерго Ростов-на-Дону объектов водоснабжения области (всего 75 организаций), примерно 80% также являются должниками за потребленную электроэнергию.
Несмотря на сложившуюся ситуацию, гарантирующий поставщик продолжает обеспечивать бесперебойную подачу электроэнергии на объекты жизнеобеспечения, осознавая их критическую значимость для жителей региона. В целях решения вопроса с задолженностью проводится системная работа с неплательщиками, которая включает различные варианты досудебного урегулирования. Также ведется активная претензионно-исковая деятельность.
При отсутствии конструктивного взаимодействия руководства организаций с гарантирующими поставщиками электроэнергии, применяются и более радикальные меры защиты прав. Например, на сегодняшний день рассматривается судебное дело о банкротстве муниципального предприятия «Предприятие ЖКХ Зимовниковского района», сумма задолженности которого достигла 41 миллиона рублей.
Некоторые из поставщиков воды также прибегают к нелегальному использованию электрической энергии. Так, в данный момент проводится проверка действий ООО «Нептун», заподозренного в нанесении значительного материального ущерба путем незаконного потребления энергии.
— Высокий объем неплатежей в коммунальной сфере ограничивает финансовые возможности всех участников отрасли, включая тех, кто отвечает.
за модернизацию изношенных сетей. В итоге страдают конечные потребители — жители Ростовской области, которые сталкиваются с перебоями и низким качеством электроэнергии. Создание комфортной среды для жителей региона возможно только при ответственном партнёрстве и добросовестном выполнении финансовых обязательств всеми сторонами. Это — необходимое условие для устойчивого развития инфраструктуры, — отметила управляющий директор Наталья Ефимова.