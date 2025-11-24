Задолженность донских водоканалов за электроэнергию превысила 1 млрд рублей

Предприятия донского водного хозяйства увеличивают свою задолженность перед энергетическими компаниями. По состоянию на конец 2025 года общий объем долгов предприятий составил около 1 миллиарда рублей. Наибольший вклад в этот показатель внес крупнейший региональный поставщик воды — ГУП РО «УРСВ». Организация задолжала сумму порядка 720 миллионов рублей. Из общего числа обслуживаемых ТНС Энерго Ростов-на-Дону объектов водоснабжения области (всего 75 организаций), примерно 80% также являются должниками за потребленную электроэнергию.