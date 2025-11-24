Минфин сказал про блокировку режима налога на профдоход в Беларуси. Подробности озвучил министр финансов Юрий Селиверстов во время заседания Палаты представителей. Об этом пишет Sputnik.by.
Он отметил, что самозанятые с 2026 года должны будут платить минимум 45 рублей налога на профдоход. Речь идет про физических лиц, который платят налог на профессиональный доход через специальное приложение.
— При этом вводим ответственность. Если три месяца подряд налог на профессиональный доход не платишь, то далее полгода применять такой режим не сможешь, — уточнил Юрий Селиверстов.
Также планируется отменить бонус в две тысячи рублей, который пока действует в отношении тех, кто только начал работать по схеме налога на профдоход.
Тем временем глава Минфина Юрий Селиверстов сказал, для кого могут ввести ставку налога 40% в Беларуси.
Ранее глава МВД Беларуси раскрыл, кого затронет сокращение срока лишения прав.
А еще два новых телеканала появились в Беларуси с 24 ноября.