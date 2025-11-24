Ричмонд
В России впервые прошел квалификационный экзамен на операторов БАС

Более 1,5 тысячи специалистов успешно прошли аттестацию.

Первый в России квалификационный экзамен по программе «Оператор беспилотных авиационных систем» прошел в режиме соревнований «Кибердром.25/26». Турнир состоялся в рамках VIII международного проекта «Кадры для цифровой промышленности», сообщили в АНО «Национальные приоритеты».

В проекте приняли участие 4,5 тыс. зарегистрированных слушателей из 66 регионов РФ и пяти стран СНГ. Из них более 1,5 тыс. успешно прошли итоговую аттестацию. Экзамен включал несколько этапов, в том числе онлайн-аттестацию на платформе Университета 2035 и практическую часть в симуляторе «Квадросим». По итогам прохождения участники экзамена получили сертификаты.

Результаты экзамена направлены в регионы. На их основе формируются команды, которые продолжат участие в последующих этапах проекта «Кибердром». Лучшие выпускники получат возможность попробовать свои силы в федеральных соревнованиях.

«Мы в Университете 2035 стремимся поддерживать такие масштабные соревнования, как проект “Кибердром”. Наша команда сейчас внедряет цифровые инструменты, которые помогают как в освоении образовательного контента, так и в подтверждении навыков. Взаимодействие с “Квадросим” — один из подобных экспериментов», — рассказала заместитель директора Центра компетенций по БАС Университета 2035 Полина Мозгалева.

При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.