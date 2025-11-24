Первый городской хакатон прошел в Обнинске Калужской области

Обнинский молодежный центр в Калужской области стал площадкой для первого городского хакатона, который состоялся по нацпроекту «Молодежь и дети». Турнир собрал молодых инженеров, программистов и студентов из Обнинска, Калуги, Тулы и Москвы, сообщили в центре.
В составе 13 команд на протяжении двух дней участники решали реальные научно-технические задачи, создавая прототипы для ведущих организаций региона и страны. Студентам было необходимо разработать проекты по автономной навигации дронов в местах без GPS, предиктивной диагностики промышленного оборудования и AI-анализа состояния полей по снимкам со спутника.
По итогам хакатона лучшими признаны команды «Пандорами» и Hot_Code из Калуги, а также «Покорители Обнинска» из Тулы. Участники получили премию в размере 40 тыс. рублей на развитие своих проектов и навыков. Отметим, что организаторы планируют сделать мероприятие ежегодным, расширяя географию участников и тематику заданий.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.