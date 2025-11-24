Умер ветеран ВОВ, участвовавший в освобождении Вены и Будапешта

«Ушел из жизни почетный гражданин муниципального образования “Город Саратов” Лаврентий Дмитриевич Рубцов. Лаврентий Дмитриевич родился 27 ноября 1927 года в Гомеле (Республика Беларусь). В 1944 году был призван в ряды РККА. Прошел путь от Бобруйска до Будапешта. Воевал на 3-м Украинском фронте, в 74-й пехотной ордена Богдана Хмельницкого гвардейской дивизии в разведроте. Участвовал в боях по освобождению Будапешта, озера Балатон, австрийской границы и Вены. В апреле 1945 года был ранен и комиссован», — рассказали в гордуме о боевом пути ветерана.