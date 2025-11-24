Пермский Политех будет готовить инженеров для предприятия из Узбекистана

Соглашение о сотрудничестве подписали Пермский Политех и предприятие «Узметкомбинат» из Узбекистана в соответствии с задачами нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Для сотрудников комбината будут выделены 500 грантов на обучение в Политехе по программам бакалавриата, магистратуры и докторантуры, сообщили в министерстве экономического развития и инвестиций Прикамья.
Образовательная инициатива призвана ускорить подготовку высококвалифицированных инженерных кадров, обладающих самыми современными знаниями в области металлургии. Кроме того, для студентов Политеха с хорошей успеваемостью предприятие учредит специальные стипендии. Первый проректор университета Александр Труфанов отметил, что такое сотрудничество очень важно для подготовки специалистов для реального сектора экономики Узбекистана.
«Для нас это важное и ответственное событие в выстраивании взаимодействия с предприятиями Узбекистана по подготовке высококвалифицированных специалистов и инженеров для реального сектора экономики республики. Очень ценно, что в качестве одного из таких партнеров для развития человеческого капитала “Узметкомбинат” выбран Пермский Политех», — отметил Труфанов.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» был направлен на выстраивание новых экономических связей и развитие экспорта товаров российского производства. Работа по этому нацпроекту велась с 2019 по 2024 год. С 2025 года по решению Президента Владимира Путина в России приступили к реализации обновленных национальных проектов.