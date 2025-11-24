Открыто движение по первому пути на новом путепроводе МЖД в Москве

«Сегодня открылось движение по первому пути на новом путепроводе, расположенном на участке Марьина Роща — Дмитровская Рижского направления МЖД в Северо-Восточном округе Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в прошедшие выходные железнодорожники переключили первый путь на новый путепровод. Так, в ходе работ демонтировано 550 м старой рельсошпальной решетки, уложен новый, бесстыковой путь.
При этом ранее были проведены аналогичные работы по переключению второго пути. Движение поездов по нему открылось 27 октября.
Как уточняется, новый путепровод расположен в районе пересечения ул. Складочная и ул. Добролюбова и позволит продолжить развитие городской дорожной сети мегаполиса и улучшить транспортные связи двух районов округа.