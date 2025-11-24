Золотой дракон вернулся в Японский сад парка «Краснодар»

В Японском саду парка «Краснодар» вновь установили золотого дракона — арт-объект, хорошо знакомый многим жителям города. Композиция появилась 24 ноября и традиционно размещена в зеркальном пруду Кагамиикэ. Впервые фигура украшала сад в январе 2024 года, затем ее вновь выставили накануне новогодних праздников 2025-го.
Параллельно в парке продолжается монтаж новой масштабной инсталляции. Работы идут в зоне «Парк облаков», где в последние дни привезли и начали собирать крупные золотистые фрагменты будущей скульптуры.
Как будет называться объект пока не ясно, но на площадке уже находятся массивные руки, скрещенные ноги и композиционный центр — земной шар с матовым покрытием «воды» и блестящими «материками». Финальный облик арт-объекта пока держится в тайне, что вызвало активные обсуждения среди посетителей.