Золотой дракон вернулся в Японский сад парка «Краснодар»

Как будет называться объект пока не ясно, но на площадке уже находятся массивные руки, скрещенные ноги и композиционный центр — земной шар с матовым покрытием «воды» и блестящими «материками». Финальный облик арт-объекта пока держится в тайне, что вызвало активные обсуждения среди посетителей.