В Москве установили правила работы роботов-курьеров

Московские роботы-курьеры получат индивидуальные номера.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Порядок работы роботов-курьеров утвердили в Москве, они получат индивидуальные номера, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

«В Москве утвердили порядок работы автономных курьеров… Департамент транспорта столицы разработал единые правила для использования роверов, число которых в сервисах доставки будет расти в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент в городе работают порядка 200 роботов-доставщиков, они выполняют более 1,5 тысячи заказов в сутки.

«Главные тезисы нового документа: у всех роботов-курьеров появятся индивидуальные номера. Это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение. Роверы будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также будут определены зоны стоянки», — уточняется в сообщении.

Более того, все автономные роботы подключат к городским информационным системам — АИС «Таксомотор» и ГИС ЕРНИС.

«Мы видим растущую популярность автономных технологий в столице. По задаче мэра Москвы Сергея Собянина внедряем в работу сервисов новые решения, которые улучшают качество обслуживания москвичей. Единые и понятные правила эксплуатации автономных курьеров повысят безопасность доставок. Благодаря ограничению скорости, утверждению зон движения и мест стоянки, перемещение роверов станет понятным и контролируемым», — рассказал Максим Ликсутов, чьи слова приводятся в сообщении.

