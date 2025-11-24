В Самаре заработал пункт проката предметов для новорожденных

В Самаре работает пункт проката предметов первой необходимости. Горожане смогут воспользоваться мерой поддержки, сообщают в КЦСОН Самарского округа.
— Воспользоваться пунктом могут: одинокие родители, студенческие семьи, молодые и многодетные семьи, семьи участников СВО, семьи с ребенком-инвалидом и женщины, не состоящие в браке, — отметили в сообщении.
Одними из тех, кто воспользовался мерой поддержки, стали родители трех детей. Они взяли в прокат коляску, матрас для кроватки, манеж и коляску-санки.
«Вообще в восторге от этой программы, потому что мы ни разу не брали манежа. Также у нас осталась коляска от старшей дочки, но она уже потрепанная», — рассказали родители.