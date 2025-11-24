Прокуратура снова проверила школьные столовые в Беларуси и нашла нарушения. Подробности рассказали в пресс-службе прокуратуры Брестской области.
Сотрудники прокуратуры Брестской области вместе со специалистами Комитета государственного контроля проводят проверки в сфере организации школьного питания. Среди негативных примеров были выявлены несоблюдение правил личной гигиены работниками пищеблоков, несоблюдение режима уборки. Кроме того, установлены нарушения в организации, а также проведении производственного контроля, в том числе не проведение бракеража приготовленных блюд.
Специалистами были выявлены отклонения от технологии приготовления пищи. Речь идет несоблюдение требований к подготовке сырья, несоблюдение требований приготовления блюд, маркировки кухонной посуды и разделочного инвентаря и так далее. Также было обнаружено несоответствие ежедневных рационов санитарно-эпидемиологическим требованиям: ассортимент блюд, занижение их выхода и другие нарушения.
В прокуратуре отметили, что в момент проверки одного из учреждений образования Лунинецкого района сотрудники ведомств установили факты несоответствия приготовленных блюд разработанным рационам питания. В частности, омлет со сливочным маслом был заменен на молочную рисовую кашу. Вместе с тем была уменьшена на 15 граммов масса кулинарного изделия «Зразы из свинины с сыром».
В пресс-службе обратили внимание, что были выявлены случаи хищения продуктов. Подобному способствовало отсутствие рационально установленных камер видеонаблюдения. К примеру, в учреждении образования Пинска для наблюдения за процессом выгрузки продуктов одна камера установлена на дальнем расстоянии, а вторая над самой рамкой.
«Кроме того, записи данных камер не транслировались на экран монитора на пункте охраны учреждения», — сказано в сообщении.
Ежедневно в школах фиксируется, а также заносится в журнал процент отходов продуктов, который в отдельных случаях является высоким.
«В частности, отдельные салаты и супы имели отходы более чем 50%. Для решения данной проблемы организовано изучение мнения учащихся и их родителей для возможной корректировки блюд», — привели подробности в прокуратуре.
И добавили, что есть проблемы с укомплектованностью кадрами школьных столовых.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что половина еды из школьных столовых идет в отходы: «Отходов половина. Как будем кормить детей, чтобы было вкусно, полезно, а пища была не остывшей?».
Тем временем минские школы убрали из меню котлеты и макароны, а салатов стало меньше.
Кроме того, КГК сказал о жалобах учащихся на питание в школах Беларуси: «Дети не всегда едят те блюда, которые предлагаются в меню».