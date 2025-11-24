Прокуратура снова проверила школьные столовые в Беларуси и нашла нарушения

В прокуратуре отметили, что в момент проверки одного из учреждений образования Лунинецкого района сотрудники ведомств установили факты несоответствия приготовленных блюд разработанным рационам питания. В частности, омлет со сливочным маслом был заменен на молочную рисовую кашу. Вместе с тем была уменьшена на 15 граммов масса кулинарного изделия «Зразы из свинины с сыром».