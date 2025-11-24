Орангутан Оле в Калининградском зоопарке отметил 7-летие

В Калининградском зоопарке в минувшее воскресенье, 23 ноября, орангутану Оле исполнилось 7 лет. Детеныша угощали вкусняшками, были и подарки. Как рассказали в пресс-службе зоопарка, в этот день Оле впервые в жизни ушел от мамы в другой вольер.