В Омске открыли регистрацию на Рождественский полумарафон 2025

7 января 2026 года на Соборной площади Омска стартует Рождественский полумарафон (0+). Потенциальные участники уже начали регистрироваться на мероприятие, выбирая одну из трех дистанций: 3 км, 10,5 км или 21,1 км.
«Это не просто соревнование, а грандиозный праздник бега, который традиционно открывает беговой сезон в Омске. Это, безусловно, больше чем забег. Это встреча самых стойких и преданных людей», — отметили организаторы.
Прием заявок на участие в полумарафоне продлится до 28 декабря.
