Раннее зимнее оформление помогло московским ресторанам привлечь больше клиентов

«Ранее оформление ресторанов создает особое настроение и морально, эмоционально готовит наших гостей к тому, что скоро наступит один из самых главных праздников нашей страны, всеми любимый Новый год. Мы понимаем ответственность бизнеса перед городом, потому что работаем в столице — это визитная карточка, ворота нашей страны, здесь бывает очень много туристов, иностранных делегаций. Чтобы Москва была красивой, мы всегда поддерживаем городские инициативы и всегда всецело присоединяемся», — отметил генеральный директор сети ресторанов «Грабли» Иван Губанов.