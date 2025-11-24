Популярный минский кинотеатр у метро закроют на капремонт в 2026 году. Подробности сообщил генеральный директор организации «Киновидеопрокат» Мингорисполкома Владимир Карачевский. Об этом сообщает БелТА.
— Мы запланировали на следующий год капитальный ремонт кинотеатра «Аврора», потому что он нуждается в серьезном ремонте, — уточнил Владимир Карачевский.
Он добавил, что также есть планы по кинотеатру «Октябрь». Гендиректор обратил внимание, что в 2024 году проводились ремонтные работы в кинотеатрах «Салют», «Ракета». Вместе с тем небольшие изменения коснулись кинотеатра «Беларусь» в 2025 года. В Минске кардинально были обновлены еще два кинотеатра: «Москва» и «Победа».
