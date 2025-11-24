Путин попросил главу Мурманской области обратить внимание на капремонт школ

«Да, Андрей Владимирович, поскольку вы затронули сейчас вопросы детства, то не могу не вспомнить и о том, что, конечно, требует особого внимания — всё, что связано с этими социальными объектами, имею в виду и школы, и детские сады. Там же у вас свыше 70% зданий детских садов и школ требует капитального ремонта?», — обратился Путин к главе региона.