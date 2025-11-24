Для школьников Чукотки организовали профориентационную экскурсию в аэропорт

В ходе экскурсии ребятам рассказали о работе метеорологов, от точности прогнозов которых зависит безопасность полетов. Специалист Ольга Кузьмина объяснила, в чем заключается ответственность диспетчера, какие навыки необходимы для такой работы и на какие школьные предметы стоит обратить внимание тем, кто мечтает о карьере в авиации.