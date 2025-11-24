Для школьников Чукотки организовали профориентационную экскурсию в аэропорт

Профориентационную экскурсию в аэропорт «Залив Креста» провели для школьников Чукотского автономного округа по нацпроекту «Молодежь и дети». Учащиеся увидели работу ключевых служб воздушной гавани и пообщались с представителями отрасли, сообщили в департаменте экономики и инвестиций Чукотки.
В ходе экскурсии ребятам рассказали о работе метеорологов, от точности прогнозов которых зависит безопасность полетов. Специалист Ольга Кузьмина объяснила, в чем заключается ответственность диспетчера, какие навыки необходимы для такой работы и на какие школьные предметы стоит обратить внимание тем, кто мечтает о карьере в авиации.
Помимо этого, школьники смогли подняться на борт вертолета и побывать в кабине командира воздушного судна. Пилоты поделились с учащимися историями из профессиональной практики, ответили на вопросы и позволили примерить на себя роль командира воздушного судна.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.