В Узбекистане обнаружили остатки города, существовавшего в III веке до н.э

Как пояснил сотрудник института Санжар Абдурахимов, были обнаружены оборонительные стены, караульные помещения, гончарные мастерские, урны и множество керамических изделий, что свидетельствует о том, что жизнь в городе продолжалась долгое время. Предполагается, что в центральной его части находились дворец или храм. Также были обнаружены остатки большого зала и нескольких комнат, фрагменты настенной живописи. «Керамические фигурки, урны и сосуды сделаны очень изящно. Среди находок есть фигурки, характерные для государства Селевкидов и кушанского периода. Как выяснилось, здесь было развито гончарное ремесло и искусство обработки камня», — приводит слова Абдурахимова агентство.