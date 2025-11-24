Ричмонд
Путин обсудил с главой Мурманской области экологию в регионе

Путин обсудил с главой Мурманской области Чибисом экологию в регионе.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Ликвидация накопленного вреда требует особого внимания из-за влияния на здоровье людей, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства в понедельник встретился с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле. Чибис рассказал, что власти внимательно следят за темой экологии в регионе, активно взаимодействуя с бизнесом. Вопрос накопленного ущерба в Арктике есть, однако за этим внимательно следят.

«Накопленный вред и экология в целом — это ведь не только вопрос запахов, хорошо или плохо пахнет, это вопрос здоровья людей. И конечно, здесь есть некоторые проблемы, которые требуют особого внимания, имею в виду рост онкологических заболеваний и новообразований», — сказал Путин в ходе встречи.

Чибис отметил, что еще один важный фактор — выявляемость таких заболеваний, ситуация с ней в регионе улучшилась. При поддержке правительства сейчас достраивается новый корпус онкодиспансера. Планируется, что его введут в строй в начале 2026 года.

