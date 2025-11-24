Уфимский бизнесмен пытался повлиять на решение суда и получил 10 лет «строгача»: его сдали силовикам знакомые предприниматели

В Уфе вынесли приговор директору строительной компании ООО «Стандарт плюс», его признали виновным в попытке дачи взятки в особо крупном размере. Об этом сообщают прокуратура, Следственный комитет и объединенная пресс-служба судов Башкирии.
По данным ведомств, что в минувшем марте руководитель компании решил добиться положительного решения по иску к администрации Уфы о продлении договора развития застроенной территории в Советском районе: участок, ограниченный улицами Карла Маркса, бульваром Ибрагимова и проектируемой магистралью Западное шоссе.
— В 2019 году в связи с наличием финансовой задолженности перед арендодателем администрацией города отказано организации в продлении срока аренды указанной территории. Считая принятое решение незаконным, строительная компания обжаловала его в арбитражном суде, — пояснили в надзорном ведомстве.
После пяти лет судебных тяжб подсудимый предложил двум знакомым предпринимателям стать посредниками в передаче взятки в размере 10 миллионов рублей судье Арбитражного суда Башкирии. Предприниматели рассказали об этом ФСБ, и директора компании задержали во время передачи денег. Свою вину он признал лишь частично.
Уфимский районный суд приговорил его к 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Также ему в течение трех лет запрещено заниматься деятельностью, связанной с арендой земельных участков и строительством. Конфискованные 10 миллионов рублей обращены в доход государства.
В обеспечительных целях на имущество осужденного наложен арест на общую сумму свыше 35 миллионов рублей, включая шесть жилых и нежилых помещений, три земельных участка, два автомобиля бизнес-класса и банковские счета. Приговор еще не вступил в законную силу.
