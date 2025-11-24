Уфимский бизнесмен пытался повлиять на решение суда и получил 10 лет «строгача»: его сдали силовикам знакомые предприниматели

После пяти лет судебных тяжб подсудимый предложил двум знакомым предпринимателям стать посредниками в передаче взятки в размере 10 миллионов рублей судье Арбитражного суда Башкирии. Предприниматели рассказали об этом ФСБ, и директора компании задержали во время передачи денег. Свою вину он признал лишь частично.