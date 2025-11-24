На форуме в Магнитогорске обсудят будущее городского пространства

Форум «Креативная среда» пройдет 26 ноября в Магнитогорске в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Мероприятие соберет архитекторов, урбанистов и предпринимателей, сообщили в Министерстве архитектуры, градостроительства и комплексного развития территории Челябинской области.
На форуме выступят известные эксперты региона. Они поделятся успешными кейсами и расскажут, как современная архитектура влияет на экономику и качество жизни. Участники мероприятия смогут получить новые знания на тренингах и получить консультацию по поддержке для своего креативного бизнеса. Для участия в форуме необходима предварительная регистрация по ссылке.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.