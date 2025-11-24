Ричмонд
В Омске закрыли на карантин 104 школьных класса и 62 детсадовские группы

Полностью приостановила работу школа № 148.

Источник: Комсомольская правда

Омский департамент образования сообщил о введении карантинных мер в учреждениях города. Причина — сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным на 24 ноября, дома находятся ученики 104 классов 18 школ города.

«Полностью на карантин закрыта школа № 148, а также школа в поселке Светлом. Работа приостановлена в 62 группах 46 детских садов Омска», — сообщили в пресс-службе ведомства, порекомендовав родителям усилить контроль за здоровьем детей и не отправлять их на занятия при первых признаках недомогания.

В депобразования также напомнили, что обращаться к врачам важно сразу при появлении симптомов ОРВИ.

Число закрытых классов и групп продолжает расти — в конце минувшей недели карантин действовал в 98 классах и 59 дошкольных группах.

Ранее «КП Омск» рассказала, что истязавшая сына омичка проведет в тюрьме 4 года.