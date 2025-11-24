В Омске закрыли на карантин 104 школьных класса и 62 детсадовские группы

Омский департамент образования сообщил о введении карантинных мер в учреждениях города. Причина — сезонный рост заболеваемости ОРВИ. По данным на 24 ноября, дома находятся ученики 104 классов 18 школ города.
«Полностью на карантин закрыта школа № 148, а также школа в поселке Светлом. Работа приостановлена в 62 группах 46 детских садов Омска», — сообщили в пресс-службе ведомства, порекомендовав родителям усилить контроль за здоровьем детей и не отправлять их на занятия при первых признаках недомогания.
В депобразования также напомнили, что обращаться к врачам важно сразу при появлении симптомов ОРВИ.
Число закрытых классов и групп продолжает расти — в конце минувшей недели карантин действовал в 98 классах и 59 дошкольных группах.
