В Омске закрыли на карантин 104 школьных класса и 62 детсадовские группы

«Полностью на карантин закрыта школа № 148, а также школа в поселке Светлом. Работа приостановлена в 62 группах 46 детских садов Омска», — сообщили в пресс-службе ведомства, порекомендовав родителям усилить контроль за здоровьем детей и не отправлять их на занятия при первых признаках недомогания.