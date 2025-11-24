Ричмонд
В Тюменской области разработали чат-бот для консультаций по соцконтракту

Цифровой помощник расскажет об условиях, пакете документов и способах подачи заявки.

Чат-бот для консультаций участников программы социального контракта разработали в центре «Мой бизнес» Тюменской области, который оказывает поддержку предпринимателям по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в инвестиционном агентстве региона.

Цифровой помощник расскажет об условиях социального контракта, проконсультирует по пакету документов, способу подачи заявки на меру поддержки, а также даст советы по созданию бизнес-плана или проверке уже существующего. В случае возникновения сложностей чат-бот пришлет контакты для связи со специалистами центра.

Узнать больше о программе соцконтракта можно по ссылке, а получить консультации по мерам государственной поддержки субъектов МСП и самозанятых — в центре «Мой бизнес» Тюменской области по телефону: +7 (3452) 49−99−44, доб. 105.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.