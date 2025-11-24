В поселке Базарный Карабулак в Саратовской области создали 2 новые локации

«В этом году благодаря федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” в Саратовской области благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, уже завершено свыше 90% объектов. Это означает, что города и поселки региона стали еще комфортнее и привлекательнее для жизни», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.