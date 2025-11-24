В поселке Базарный Карабулак в Саратовской области создали 2 новые локации

Новая пешеходная зона и «Арт-бульвар» появились в поселке Базарный Карабулак в Саратовской области. Общественные пространства благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ региона.
«Арт-бульвар» представляет собой территорию возле жилых домов, где установили качели, арт-объекты в виде елочки и земного шара, системы освещения. Благоустройство этой локации будет продолжено.
На улице Ленина при поддержке нацпроекта появилась обустроенная пешеходная зона. Там поставили фонари и скамейки, уложили асфальтовое покрытие.
«В этом году благодаря федеральной программе “Формирование комфортной городской среды” в Саратовской области благоустроят 167 общественных и дворовых территорий, уже завершено свыше 90% объектов. Это означает, что города и поселки региона стали еще комфортнее и привлекательнее для жизни», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ региона Александр Мышев.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.