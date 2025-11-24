Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области

«Дети видят, что не только холодно, не только полярная ночь, но ещё очень сильная экономика, технологии, и условия труда на серьёзных наших предприятиях их завлекают. И вот эта профориентация дает серьезный переток людей. Если раньше ребята всё больше уезжали учиться за пределы Мурманской области, то сейчас поступают в колледжи и в наш университет», — сказал Чибис.