Чибис рассказал Путину о программе профориентации в Мурманской области

Чибис: выпускники мурманских школ все чаще остаются учиться в местных колледжах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным рассказал, что благодаря программе профориентации все больше выпускников школ предпочитают поступать в местные колледжи и университет.

Президент в понедельник встретился с губернатором Мурманской области в Кремле. Они обсудили вопросы развития Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Также речь шла о проблемах непосредственно региона, в том числе затрагивался вопрос строительства новой детской больницы.

«Дети видят, что не только холодно, не только полярная ночь, но ещё очень сильная экономика, технологии, и условия труда на серьёзных наших предприятиях их завлекают. И вот эта профориентация дает серьезный переток людей. Если раньше ребята всё больше уезжали учиться за пределы Мурманской области, то сейчас поступают в колледжи и в наш университет», — сказал Чибис.

