«Ъ»: не все выпускники медвузов должны отработать в госучреждениях три года

Обязательная трехлетняя отработка для выпускников медицинских вузов коснется не всех специальностей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минздрава о профессиональном наставничестве. В целом ряде случаев она сокращена до двух и полутора лет, а в сельской местности, малых городах и новых регионах — до одного года. Данные не окончательные и пока официально не подтверждены. В этом отношении Россия идет по пути Белоруссии, где аналогичные меры для выпускников медвузов ввели в 2024 году по той же причине — из-за нехватки врачей в регионах.