Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты

«Есть информация на “Госуслугах”, есть информация на mos.ru, есть информация в профильных базах ведомств различных. Это нужно приводить в соответствие и нужно гармонизировать этот процесс», — сказала она в ходе пленарного заседания межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России».