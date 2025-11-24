Ричмонд
Захарова предложила ввести пластиковые ID-карты

Захарова призвала ввести ID-карты как звено между паспортом и цифровым профилем.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Необходимо подумать над вопросом пластиковых идентификационных карт, которые были бы промежуточным звеном между паспортом и цифровым профилем, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Я бы упомянула проблему все-таки каких-то ID-карт, идентификационных. Потому что пока у нас только паспорт и будущий цифровой профиль, а где промежуточное звено в виде какой-то пластиковой карты», — заявила Захарова.

Цифровой профиль — это ответственность перед каждым конкретным гражданином, но между существующими базами данных есть разночтения, отметила она.

«Есть информация на “Госуслугах”, есть информация на mos.ru, есть информация в профильных базах ведомств различных. Это нужно приводить в соответствие и нужно гармонизировать этот процесс», — сказала она в ходе пленарного заседания межфракционной конференции «Приоритеты социально-экономического развития России».

Только после этого можно повсеместно внедрять цифровой профиль, который, конечно, нужен, подчеркнула Захарова.

