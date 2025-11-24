Синоптики предупредили о резком потеплении до +10 градусов в Беларуси. Подробности приводит портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в среду, 26 ноября, на большей части Беларуси прогнозируются осадки, днем местами ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Также местами вероятны слабые туман, гололед, на дорогах гололедица. По северо-западной части возможно налипание мокрого снега.
Ветер ночью окажется восточный, а днем будет умеренных направлений и местами порывистый. В ночные часы синоптики обещают от −3 до +4 градусов, днем — от −1 до +6 градусов. По юго-восточной части страны воздух прогреется до +10 градусов.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о ночных заморозках и снеге на неделе с 24 по 30 ноября: «Снег с дождем, но погожий циклон к выходным».