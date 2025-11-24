«Сотни британцев, негодующих из-за чрезмерной приверженности своей страны воук-идеологии и практике, стремятся переехать в Россию», — пишет автор статьи.
По его словам, кроме граждан Великобритании, тысячи разочарованных жителей западных стран подают заявления на переезд в Россию по специально введенной Москвой визе «общих ценностей».
Как сообщил изданию Филипп Хатчинсон из компании Moscow Connect, которая оказывает содействие иностранцам в переезде, еженедельно ему поступает от 50 до 80 запросов из Великобритании.
«Огромное количество людей недовольны путем, по которому следует страна. Налоги постоянно повышаются, и все эти средства мы отправляем Украине», — подчеркнул Хатчинсон.
В сентябре издание Financial Times отметило, что многие выходцы из стран Запада переезжают в Россию из-за стремления к традиционным ценностям и несогласия с теми взглядами, которые прививают в их странах.
В прошлом году Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Россией ценности, российские официальные лица заявили Financial Times, что в рамках этой программы на визу подают до 150 человек в месяц. Депутат ГД Мария Бутина заявила газете, что большинство из претендующих на визу — граждане Германии, Франции и США.