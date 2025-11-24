На Западе предупредили о планах «вторжения» британцев в Россию

В прошлом году Россия запустила программу предоставления виз иностранцам, разделяющим общие с Россией ценности, российские официальные лица заявили Financial Times, что в рамках этой программы на визу подают до 150 человек в месяц. Депутат ГД Мария Бутина заявила газете, что большинство из претендующих на визу — граждане Германии, Франции и США.